Jessica Ángeles Invitada Especial a Expo Vianco 2019

Por Paco Zavala

La agraciada y simpática actriz de doblaje mexicana Jessica Ángeles, estuvo presente como invitada especial en el Anfiteatro del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), en la inauguración y apertura de la Expo Vianco 2019.

Jessica Ángeles ha prestado los matices y la calidez de su voz al darle vida a personajes como Katniss Everdeen de la saga ¨Los Juegos del Hambre¨ y a la Princesa Zelda en el videojuego ¨The Legend of Zelda: Breath of the Wild¨.

El gobierno del estado vuelve a prestar el espacio para realizar este evento, el cual se inauguró el pasado sábado 22 de junio, en el que se presenta un concurso de cosplay, anime, karaoke y, por supuesto, más sorpresas que se pudieron disfrutar gratuitamente.

En el diseño de la expo, el evento que más resaltó fue el concurso de cosplay, en el que los participantes usan disfraces, accesorios y trajes con los que representaron a un personaje específico, esto dentro del contexto de su subcultura centrada en la interpretación de personajes, más allá de solo disfrazarse.

Como complemento se realizó un concurso de karaoke, así como se establecieron diversos módulos con artículos de interés para los que fanáticos de las corrientes culturales de los videojuegos, anime y los comics.

Para beneplácito de la asistencia, Jessica Ángeles arribó al evento redondeando la 1 p.m.

El ICBC se localiza entre los dos palacios de gobierno en la zona Rïo de Tijuana, a un lado de la Biblioteca Benito Juárez.

EN OTRAS NOTAS:

CELEBRAN CON DANZA

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, presentó el pasado sábado 22 de junio una Gala Dancística con la reconocida compañía de danza Lux Boreal, en el Teatro de la emblemática Casa de la Cultura en la Colonia Altamira.

Este espectáculo dancístico llevó por nombre ¨Del otro lado de la superficie¨, este evento forma parte de la graduación de la tercera generación del Centro de Danza y Producción Escénica de Baja California. bajo la dirección de Lux Boreal.

Este montaje de danza se compone de cinco coreografías y tres videodanzas, en los que participaron 13 bailarines en escena con una duración aproximada de una hora.

Lux Boreal, fue fundada en 2002 por Henry Torres y Ángel Arámbula y celebraron su 17 aniversario el pasado mes de mayo, y como resultado de su fuerte labor dancística en este lapso de tiempo lo celebraron en grande.

El curricular de esta compañía tijuanense es muy amplio con intervenciones en el Fringe Festival de San Diego, el Mouvements Sur la Ville en Montpellier, Francia y el Grand Performances en Los Angeles.

DELEITAN CLARINETES

El Centro Cultural Tijuana presentó el pasado domingo un Concierto de clarinetes con el famoso Cuarteto de Clarinetes de Baja California denominado ¨Clarifolk¨ en la Sala Federico Campbell.

La sensible ejecución de este instrumento de viento o de aliento, que ofrecieron los maestro músicos ejecutantes Jesús Alejandro López, Yadin Oceguera y María Fernanda Alvarez, con el liderazgo del maestro Emiliano López Guadarrama, deleitaron a la asistencia reunida en la sala.