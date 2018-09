Dread Mar I Traerá Nuevos Temas a San Diego

Por Mario A. Cortez

Anticipando su presentación en San Diego este próximo viernes 7 de septiembre, La Prensa San Diego platicó en exclusiva con el intérprete argentino de reggae Dread Mar I sobre su actualidad y su gira en curso.

En pleno viaje por las autopistas del norte de California durante la conversación, Dread Mar I, de nombre Mariano Castro, actualmente hace su recorrido de Norte a Sur, transitando por plazas como Sacramento, San José, San Francisco y Santa Rosa previo a su concierto en San Diego, agendado para el viernes 7 de septiembre en The Music Box de Little Italy.

“Nos va muy bien y estamos muy contentos con la gente que nos ha cantado las canciones nuevas que acaban de salir como ‘El seno del amor’ y ‘Si eres tu’, lo que nos sorprendió ya que no la habíamos tocado mucho y apenas la presentamos”, compartió Dread Mar I.

Dentro de esta gira, el músico bonaerense se encuentra exponiendo temas de su más reciente producción, está denominada “Caminarás Caminos”, grabado en las legendarias productoras musicales Sunpower Studio y Anchor Studio de Jamaica. Entre los músicos involucrados en esta producción también destacan talentos del reggae como el baterista Kirk Bennet y el tecladista Carol Bowie McLaughlin.

A pesar del ilustre linaje dentro del reggae que ostenta el equipo de producción y los estudios donde se grabaron los temas, “Caminarás Caminos” dista mucho del reggae clásico. Entre la variedad de sonidos que se incorporan a la propuesta del argentino llegan influencias de trap, downtempo, hip hop y hasta dance.

“La verdad, me dieron ganas de hacer canciones que a mi me gustan porque hacer música es un gusto que yo me doy a mi mismo”, explicó sobre la ejecución de su séptima grabación de estudio. “El reggae ha evolucionado y si escuchas un disco de ese reggae evolucionado, tiene una evolución musical; no es tradicional pero sigue siendo reggae”.

“Ya no hay un género puro ni gente representando eso en lo absoluto, la música ya está muy fusionada y evolucionar es como una función natural”, agregó.

Con miras a su llegada a San Diego, Dread Mar I afirmó que los aficionados al reggae, ya sea del estilo clásico o evolucionado, no se querrán perder del show que presentará ni mucho menos de “Caminarás Caminos”.

“No se pierdan la presentación del viernes que va a estar muy linda, ni de ‘Caminarás Caminos’, está tremendo y es un buen disco para escuchar cuando sea”, cerró Dread Mar I.

Como parte de esta velada de música, La Sucursal de La Cumbia, El Arka y Nelson El Toro harán los honores de telón previo a la salida al escenario de Dread Mar I.

Entradas disponibles en el siguiente link: https://musicboxsd.com/dread-mar-i