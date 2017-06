La Importancia de Diversificar Su Empresa

Por Eduardo Landeros

Una de mis primeras lecciones como comerciante fue aprender la importancia de la diversificación.

En todos los aspectos de una empresa, ya sea clientes, productos, mercados o empleados, la diversificación es crucial para que un negocio logre sobrevivir.

Como compañía, no se puede depender mucho de una sola cosa. Muchas compañías ponen “todos sus huevos en una canasta” y eso está mal. En mi carrera he visto muchos negocios fracasar porque ignoran la necesidad de diversificar su operación. Pero así mismo, también he visto compañías tener éxito porque están bien diversificadas.

Como comerciantes, siempre es óptimo tener varios clientes y fuentes de ingreso.

Por ejemplo, si se tiene una empresa de zapatos y uno de sus clientes más fuertes de ésta compañía es Wal-Mart o Costco, ¿qué pasaría si ésta compañía cierra o decide comprar a otro proveedor? Si una compañía representa más del 20 por ciento de las ventas de una empresa entonces existen problemas.

Los bancos también se ponen nerviosos. Si las ventas de un negocio representan más del 20 por ciento de una sola compañía, las probabilidades de que te den un préstamo disminuyen, ya que se considera un riesgo y a los bancos no les gusta esto. Un negocio exitoso siempre va a estar bien diversificado con sus clientes y va a tener muchas fuentes de ingreso. Por qué depender tanto de alguien? Por qué no tener varios clientes, otros canales de distribución, ventas por internet, o mercados internacionales.

El mercado en el que se opera también es importante. Hace algunos años fue a un symposium de negocios en México y tuve la oportunidad de escuchar a Lorenzo Zambrano, director de CEMEX, quien habló acerca de la importancia de diversificar.

Zambrano habló de la vez que el gobierno de Venezuela tomó posesión de sus activos al nacionalizar la industria del cemento y como ésto les afectó. Mencionó la necesidad de expandirse a mercados internacionales para absorber eventos extraordinarios como el de Venezuela. Aunque sí les afectó mucho, la compañía siguió adelante porque estaba bien posicionada en otros mercados.

También mencionó, que dependían mucho de los Estados Unidos y que existía la necesidad de ser fuerte en otros mercados como Asia, Europa y Latinoamérica para no depender tanto de los Estados Unidos.

Uno de los primeros errores que yo cometí como comerciante fue depender mucho de uno o dos productos. Algunos años atrás, yo tuve una fábrica de dulces y nos concentrabamos en hacer uno o dos tipos de producto.

Siempre que hablaba con clientes potenciales me preguntaban lo mismo: “¿es el único producto que tienen?” Si hubiera hecho más tipos de producto la empresa hubiese vendido más. También, si alguien se hubiera enfermado con uno de nuestros productos hubiéramos cerrado nuestras puertas.

Otro error que muchos comerciantes cometen es depender mucho de uno o dos empleados. En los negocios, también se tiene que diversificar el capital humano.

¿Qué pasaría si uno de tus empleados más importantes se va? Y más aún, ¿qué pasaría si se lleva a uno de tus clientes más importantes?

Siempre uno tiene que estar bien diversificado y tener varia gente a quien se le tenga confianza por si alguien se va, otro puede entrar en su lugar.

Otra manera de hacer crecer una compañía es diversificando sus operaciones. Muchas empresas globales hacen ésto al expandir su línea de productos o al comprar otros competidores en el mercado para así expandir su línea y territorio también. Amazon recientemente compró Whole Foods y expertos comentan que fué para poder competir con Wal-Mart ya que Wal-Mart ha estado compitiendo con Amazon en ventas por internet.

Incluso hay cantantes en la industria del entretenimiento que también se diversifican. Muchos tienen ya una carrera exitosa pero con la finalidad de crecer y no depender tanto de la cantada, empiezan a ofrecer su propia línea de ropa o perfumes o incluso empiezan a actuar en televisión o cine.

Otras celebridades incluso abren su propio negocio como bares o restaurantes para aprovechar su fama.

Diversificar tu empresa es importante y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Analizen sus clientes, territorios, empleados y productos. Si existe la necesidad de diversificar, empiezan a pensar cómo hacerlo. Tienen que estar preparados por si algo sucede.