La Importancia de Contratar a Empleados Productivos y Leales

By Eduardo Landeros

Uno de los gastos más significativos para una empresa es contratar a personas que no sean buenos elementos. En cualquier negocio la gente viene y va, y en unas industrias más que otras, pero en general cuando alguien se va se tiene que encontrar un reemplazo. Así es la naturaleza de ser un negocio pequeño.

Hay muchas razones por las cuales se va la gente. Algunos buscan una mejor paga, horario, puesto, oportunidad, estar más cerca de casa, menos horas etc. Pero cualquiera que sea la razón, se tiene que contratar a gente nueva y entrenarlos. Y eso representa tiempo y dinero.

En la industria de los restaurantes por ejemplo, la gente renuncia constantemente y representa un problema para muchos negocios. Especialmente hoy en día que el salario mínimo es diferente en distintas ciudades.

En la Ciudad de San Diego por ejemplo, el salario mínimo es de $11.50 por hora mientras en muchas ciudades del Condado y California sigue siendo $10.50.

El año pasado los ciudadanos de San Diego votaron en aumentar el salario mínimo un dólar más. Dicha ley creó varios problemas para restaurantes en las ciudades vecinas, que pagan por lo regular salario mínimo a sus trabajadores, ya que muchos de sus empleados se han ido a trabajar a otros lugares donde ganan más.

Cada que alguien renuncia se tiene que anunciar el puesto, revisar docenas de solicitudes, hacer entrevistas y finalmente seleccionar a un candidato(a). Ya que se contrata a alguien, se tiene que hacer todo el papeleo y lo más importante entrenarlos. Todas estas actividades conllevan tiempo, energía y dinero.

Para minimizar el peso de constantemente tener que contratar a nuevo personal, hay que concentrarse en contratar a las personas idóneas. Pero seleccionar buenos elementos no es fácil, a veces nunca se sabe. Pero sí hay maneras de reducir las probabilidades de que se vayan o de contratar a las personas erróneas.

Revisar sus referencias

Una de las primeras cosas que un(a) emprendedor(a) puede hacer es revisar referencias del empleado, pedir pruebas de droga antes de contratar y revisar su historial criminal.

Por ley, muchas empresas están limitadas a lo que pueden decir cuando se verifican fechas de trabajo pero sí tuvieron una buena experiencia, muchos van a hablar bién de sus ex-empleados, de su ética de trabajo etc. Pero en algunos casos es difícil extraer información y eso no es una buena señal.

Identificar demasiado cambios

Tiempos donde el empleado no haya trabajado o que se la haya pasado brincando de trabajo en trabajo tampoco es una buena señal.

Si hay alguien con éstas circunstancias es bueno preguntar y saber las circunstancias detrás de todo ésto. En veces tiene sentido (un embarazo, estuvo en servicio Militar etc.) pero otras es por que no están buscando trabajo serio, no saben lo que quieren o simplemente los corren de varios lugares.

Contratar a alguien diferente

Otro error muy importante que muchos emprendedores cometen al iniciar un negocio es contratar a sus clones. En los programas de cómo ser un(a) Emprendedor(a) exitoso(a) que hago siempre les digo a las personas que contraten a gente que les ayuden con sus debilidades. Si un comerciante no es bueno en algo, hay que contratar a alguien que sí lo sea.

Hay emprendedores que no les gusta lidiar con gente. Un buen Chef, Contador o Ingeniero puede ser muy bueno en lo que hace pero a lo mejor no es bueno en tratar a la gente. En estos casos es de suma importancia contratar a alguien que sí lo sea para asegurar el éxito del negocio.

Lo opuesto también aplica cuando hay un(a) emprendedor(a) que es muy bueno en ventas, relaciones públicas y servicio al cliente pero no muy bueno en el papeleo, contabilidad, requisitos legales etc. En estos casos, contratar a alguien que entienda bien los números, reportes etc. es crucial.

En resumen, hay que tomarse el tiempo necesario para contratar gente y hacerlo bien. Ya que se contrate gente, hay que tratarlos bien.

Una de las razones por las cuales Costco tiene empleados de muchos años es porque los tratan bien. Siempre hay que escucharlos, identificar las cosas que los motiven, ser flexible y pagarles competitivamente de acuerdo a la industria. Ofrecer otros beneficios es importante pero para muchos comerciantes es difícil. Pero hay que ser creativo y encontrar maneras de motivarlos sin gastar mucho, cómo darles un día libre en su cumpleaños etc. Así, se encontrarán buenos empleados y leales a la empresa de por vida.